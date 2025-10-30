Perde il controllo del Suv a Milano investe un uomo e scappa | arrestato il proprietario dell'auto

Un 40enne è stato arrestato, e posto ai domiciliari, dalla polizia locale di Milano con l'accusa di resistenza. Secondo le indagini, sarebbe il proprietario del Suv che la mattina del 30 ottobre ha investito un 65enne che passeggiava con il suo cane ed è fuggito senza prestargli soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

