Perde il controllo del furgone e si schianta contro una recinzione

Trentotoday.it | 30 ott 2025

Sono stati momenti preoccupanti quelli nella notte tra il 29 e il 30 ottobre per un uomo di 41 anni alla guida di un furgone che, per cause ancora sconosciute, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro la recinzione di un’abitazione privata. Lo schianto è avvenuto a Tesero, in via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

