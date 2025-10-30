Perché una partita della Primavera 2 del Cesena ha scoperchiato lo scandalo scommesse
Cesena, 30 ottobre 2025 – E’ stata una partita disputata dalla Primavera 2 del Cesena contro il Benevento a inizio 2024 ad aprire il filone di indagini che in queste ore ha visto finire agli arresti domiciliari cinque persone che dovranno rispondere dell’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Chi è Luigi Catanoso. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, che restando in tema calcistico avevano nominato l’operazione ‘ Penalty ’, in tutta la vicenda non sarebbero stati coinvolti calciatori, tanto meno quelli bianconeri: il principale indagato sarebbe in effetti un arbitro, Luigi Catanoso, della sezione Aia di Reggio Calabria, che col suo fischietto avrebbe alterato i risultati di una serie di gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
