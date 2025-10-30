Perché siamo così affascinati dalla bellezza dei vampiri?

Halloween 2025 è alle porte, e con lui il solito fascino nei confronti del mistero, della spiritualità, della bellezza gotica. Come ogni anno, ci ritroviamo ipnotizzati dalle figure oscure che animano questa festività pagana: streghe, maghi, demoni, fantasmi. Ma tra tutte le personalità che animano l’immaginario gotico, ce n’è una in particolare che seduce più di tutte: il vampiro. Non solo una creatura della notte, ma l’ispirazione per unghie, capelli, make-up e perfino outfit a tema. Un simbolo di bellezza eterna e inscalfibile (e, ammettiamolo, anche oscura) che viene reinventata ogni anno, generazione dopo generazione. 🔗 Leggi su Amica.it

