Perché Pisa-Lazio è iniziata con 5 minuti di ritardo | cortocircuito tecnologico all'assistente di Massa

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccolo contrattempo poco prima dell'inizio di Pisa-Lazio, posticipo del turno infrasettimanale di campionato. La gara è iniziata con 5 minuti di ritardo per un problema tecnologico ad uno dei due guardalinee. 🔗 Leggi su Fanpage.it

