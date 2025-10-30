Perché Pisa-Lazio è iniziata con 5 minuti di ritardo | cortocircuito tecnologico all'assistente di Massa
Piccolo contrattempo poco prima dell'inizio di Pisa-Lazio, posticipo del turno infrasettimanale di campionato. La gara è iniziata con 5 minuti di ritardo per un problema tecnologico ad uno dei due guardalinee. 🔗 Leggi su Fanpage.it
