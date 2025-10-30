Perché Milly Carlucci non parla Tragedia Andrea Delogu la scoperta sulla conduttrice in queste ore

L’ondata di commozione che ha travolto il mondo della televisione italiana nelle ultime ore racconta quanto Andrea Delogu sia amata, rispettata e circondata da affetto sincero. La notizia della morte di suo fratello Evan, appena diciottenne, ha lasciato tutti attoniti. Il giovane ha perso la vita in un tragico incidente in moto a Bellaria Igea Marina: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta finendo contro un palo della luce. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Da quel momento, il dolore si è diffuso come un’onda silenziosa, toccando colleghi, amici e fan della conduttrice, che in queste ore le stanno inviando messaggi di vicinanza e solidarietà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it