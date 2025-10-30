L’emozione che ha travolto il mondo della televisione italiana nelle ultime ore racconta tutta la stima e l’affetto che circondano Andrea Delogu. La notizia della morte del fratello Evan, appena diciottenne, ha lasciato colleghi e fan senza parole. Il giovane ha perso la vita in un tragico incidente in moto a Bellaria Igea Marina: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Da quel momento, il dolore si è diffuso come un’onda silenziosa, unendo in un abbraccio simbolico tutto il mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perché Milly Carlucci non parla: la tragedia che ha colpito Andrea Delogu e il silenzio della conduttrice