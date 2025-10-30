Perché Milly Carlucci non parla | la tragedia che ha colpito Andrea Delogu e il silenzio della conduttrice
L’emozione che ha travolto il mondo della televisione italiana nelle ultime ore racconta tutta la stima e l’affetto che circondano Andrea Delogu. La notizia della morte del fratello Evan, appena diciottenne, ha lasciato colleghi e fan senza parole. Il giovane ha perso la vita in un tragico incidente in moto a Bellaria Igea Marina: secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della luce. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Da quel momento, il dolore si è diffuso come un’onda silenziosa, unendo in un abbraccio simbolico tutto il mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Anche Milly Carlucci "tradisce" per una sera la Rai per andare a trovare Fabio Fazio a Che Tempo che fa sul Nove. E come l'altra volta, quando era ancora in Rai, sale e si siede sul tavolo facendo il verso a Luciana Littizzetto "Perchè sono un po' invidiosa di L - facebook.com Vai su Facebook
Milly Carlucci: “Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? Punta di diamante”/ “A Mediaset non abbiamo…” - Milly Carlucci parla di Ballando con le stelle e di Barbara D'Urso rispondendo a chi considera il suo uno sgarro a Mediaset. Scrive ilsussidiario.net
Milly Carlucci: «Così convinco i vip a Ballando. Non freno le polemiche, ecco perché. Barbara D'Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset» - Sulle pagine di Chi, che le ha dedicato la copertina, Milly Carlucci parla della nuova edizione di Ballando con le stelle Sabato 27 settembre Milly Carlucci e la sua squadra torneranno in pista con ... Riporta leggo.it
Milly Carlucci torna sullo sgarbo a Mediaset per Barbara D’Urso: “Non vedo l’affronto” - Occhi puntati su sabato 27 settembre, quando torna Milly Carlucci con la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Riporta dilei.it