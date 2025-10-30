Perché il verdetto della Corte dei Conti che blocca il Ponte sullo Stretto è debole e sospetto

Il verdetto della Corte dei conti che rifiuta la bollinatura dello stanziamento per il ponte sullo Stretto di Messina è motivata con argomenti assai deboli, che fanno riferimento alla mancanza di firme su alcuni documenti o all’imprecisione di altri. Si tratta di problemi che non sembrano difficili da risolvere in un clima di leale collaborazione tra organismi dello stato, clima inutilmente invocato più volte dal presidente Sergio Mattarella, sarebbero già stati superati da tempo. Anche la tempistica, assai rallentata delle deliberazioni, cui si aggiunge l’incredibile necessità di attendere un mese per conoscere le motivazioni, lascia perplessi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché il verdetto della Corte dei Conti che blocca il Ponte sullo Stretto è debole e sospetto

