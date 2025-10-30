Perché i Millennials sviluppano più tumori dei loro genitori e come evitarlo

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei nato tra il 1981 e il 1995, probabilmente appartieni a una generazione che si sente ancora “giovane”, ma che, sempre più spesso, riceve diagnosi tipiche dell’età adulta. Ipertensione, diabete di tipo 2, malattie autoimmuni e, in casi non rari, tumori. Un fenomeno che fino a pochi decenni. 🔗 Leggi su Today.it

