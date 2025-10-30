Perché hanno di nuovo sequestrato i messaggi di Sangiuliano a Maria Rosaria Boccia

Napolitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanno emergendo nuovi dettagli e reazioni sul sequestro, disposto ieri dalla magistratura, dei file audio relativi alla oramai famosa telefonata fra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie, sequestro effettuato alla imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia e alla redazione di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

