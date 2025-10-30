Perché gli asili in Finlandia chiedono ai bambini di sporcarsi ed è un bene per la salute

In Finlandia gli asili stanno trasformando i cortili in piccoli ecosistemi boschivi – con muschi, piante e suolo di foresta negli spazi di gioco – per migliorare la salute dei bambini e insegnare il valore del contatto con la natura. Il progetto nazionale "Vahvistu" ha finora interessato una quarantina di scuole per l'infanzia e l'approccio sembra molto diverso da quello cui siamo abituati in Italia: qui i bambini sono incoraggiati a sporcarsi con la terra e a rimanera all'aria aperta anche se il tempo minaccia pioggia. 🔗 Leggi su Fanpage.it