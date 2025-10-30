Perché Brambilla ha effettuato solo tre cambi in Juve-Udinese sorprendendo tutti in una sola partita

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Brambilla è stato in panchina come allenatore della Juventus solo per la sfida contro l'Udinese in attesa di Spalletti. Il tecnico della Next Gen ha sorpreso tutti effettuando solo tre sostituzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Brambilla Ha Effettuato