Perché adesso Donald Trump ha deciso di fare il cosplay | è la fine della console war

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un post della Casa Bianca trasforma il presidente USA in Master Chief per celebrare il remake della serie videoludica Halo su PlayStation 5. Tra ironia, cultura videoludica e propaganda digitale, la fine della console war diventa un messaggio politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

perch233 adesso donald trumpCon la grazia a Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, Donald Trump mette fine alla guerra alle criptovalute - Dopo aver scontato una pena detentiva federale per aver violato le leggi antiriciclaggio e le sanzioni statunitensi, l'ex ad della piattaforma è stato graziato dal presidente degli Stati Uniti. Come scrive wired.it

Sydney Sweeney repubblicana, la reazione di Trump: “Adesso mi piace lo spot sui jeans” - La nuova campagna pubblicitaria di American Eagle con protagonista Sydney Sweeney, attrice celebre per i suoi ruoli in “Euphoria” e “C’era una volta a... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Adesso Donald Trump