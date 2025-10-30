Perano Borgo Divino | piatti tipici e vino novello nel centro storico

Dal 31 ottobre al 2 novembre torna Perano Borgo Divino. L'undicesima edizione del percorso enogastronomico si snoderà tra le vie del centro storico di Perano, con degustazione di prodotti tipici e il galà dei grandi vini d'Abruzzo.Non mancheranno intrattenimento e musica popolare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

