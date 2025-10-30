Per vestirsi di oscuro senza bisogno di costumi basta il giusto profumo Con note dalla vaniglia nera al patchouli a misteriose spezie
A tmosfere dark, flaconi che sembrano contenere pozioni, note conturbanti che fanno la loro magia. I profumi per Halloween 2025 ipnotizzano e incantano nella notte più misteriosa dell’anno. Perfetti per essere indossati da streghe e fattucchiere contemporanee. Da vaporizzare. con cautela. In Irlanda per Halloween, tra nuovi festival, folklore e foliage X Leggi anche › Profumi arabi da donna: inconfondibili, e ultra persistenti Halloween 2025, i profumi più magici e oscuri. Buone o cattive, le streghe hanno sempre esercitato grande fascino con i loro incantesimi e sortilegi. Eterna fonte di ispirazione, soprattutto per le fragranze dai risvolti più dark, perfetti per la notte più spaventosa dell’anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’eleganza incontra il lato oscuro Non hai ancora trovato l’outfit per la serata più terrificante dell’ anno? Passa da noi Total look firmato @alver_accessori_riccione + lenti a contatto rosse da @ottica_alver ? Preparati a brillare (e a spaventare un p Vai su Facebook
Perché alcuni bambini odiano vestirsi e come gestire la situazione senza impazzire: il parere dell’esperta - Tra rifiuti categorici, urla disperate e vestiti sparsi per tutta la stanza, per alcuni bambini il momento di infilare maglietta e pantaloni si rivela spesso più difficile che svegliarsi in tempo per ... Si legge su fanpage.it
Come vestirsi in layering senza sembrare stravaganti, 5 outfit di stile che insegnano l'arte della stratificazione - Uno dei consigli di stile più citati di Coco Chanel è il seguente: "Prima di uscire di casa, guardati allo specchio e togliti una cosa". Segnala vogue.it