Per tre giorni sarà la Città Verde | torna Hortus con diverse novità
OSTUNI - Presentata nel Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni l'undicesima edizione autunnale di Hortus Ostuni, che quest'anno si arricchisce di una nuova e significativa rassegna tematica dal titolo i “Custodi della Terra”, un ciclo di incontri e conferenze dedicato alla riscoperta del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
