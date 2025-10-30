Per la sua prima collezione di abbigliamento sportivo invernale la maison ha portato sulla neve il suo global brand ambassador | il tennista altoatesino ha un trascorso da sciatore

J annik Sinner sugli sci per Gucci Altitude, la prima collezione di abbigliamento sportivo invernale della maison. Il tennista numero due al mondo, con un trascorso da sciatore, è global brand ambassador del brand fiorentino. Fonte: Instagram Jannik Sinner (NPK) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Sinner sugli sci per Gucci Altitude, lo spot per la nuova collezione della maison iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per la sua prima collezione di abbigliamento sportivo invernale, la maison ha portato sulla neve il suo global brand ambassador: il tennista altoatesino ha un trascorso da sciatore

Contenuti che potrebbero interessarti

Il drop più atteso è finalmente realtà: Nike e Palace hanno svelato la loro prima collezione - facebook.com Vai su Facebook

Nilufar Addati, fondatrice del brand di gioielli, svela con una festa la sua prima collezione, una proposta che si compone di diversi pezzi, tutti pensati per chi cerca autenticità, carattere e stile - X Vai su X

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025 - Honda porta il suo DNA in passerella e amplia la propria presenza nel mondo lifestyle con il lancio di sei nuove collezioni di abbigliamento ispirate alla sua leggendaria storia nel motorsport e al de ... Lo riporta megamodo.com

Adidas lancia la sua prima collezione per animali: ma c’era proprio bisogno di trasformarli in oggetti da passerella? - Adidas ha lanciato la sua prima collezione per animali, e no, non è uno scherzo: dal 20 maggio 2025, nei negozi selezionati di Shanghai e online su adidas. greenme.it scrive

David Beckham designer per Boss, debutta oggi la prima collezione per il brand - Il campione di football inglese, da sempre interessato al mondo della moda, è il volto e il designer dei capi dallo stile smart- Si legge su tg24.sky.it