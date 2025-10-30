Per Jesse Eisenberg si farà un altro Now You See Me prima di un nuovo Zombieland

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’improbabile duo formato da Jesse Eisenberg e Woody Harrelson è al centro di due franchise cinematografici: Zombieland e Now You See Me. In entrambi i casi, gli attori sono insieme come parte di un cast stellare in più film. Casualmente, il regista di Zombieland, Ruben Fleischer, si è riunito con la coppia per dirigere il terzo capitolo della serie Now You See Me, Now You See Me: Now You Don’t. Con l’imminente terzo capitolo che riunirà parte del cast, i fan potrebbero chiedersi se ci siano piani per realizzare un terzo capitolo di Zombieland. Ma, secondo Eisenberg, è più probabile che i Quattro Cavalieri si imbarchino in un altro colpo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

