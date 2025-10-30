Per il 62esimo compleanno del cantante la showgirl sorprende i fan con un dolce selfie di auguri | Auguri Ramazza

U n sorriso, un selfie e un cuore rosso. Basta poco a Michelle Hunziker per sorprendere i fan e dimostrare, ancora una volta, che tra lei ed Eros Ramazzotti il legame va oltre il tempo e le storie personali. In occasione del 62° compleanno del cantante, la conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram uno scatto insieme al suo ex marito accompagnato da un messaggio breve ma pieno d’affetto: « Auguri Ramazza ». Un gesto semplice, spontaneo, ma capace di raccontare più di mille parole. Nel selfie, i due appaiono sereni, complici, con quella naturalezza che solo chi ha condiviso una parte importante della propria vita può avere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

