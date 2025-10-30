per i 500 anni di palazzo te a mantova le metamorfosi di isaac julien

(askanews) – Un’installazione filmica a dieci schermi pensata per Mantova in occasione del cinquecentenario di Palazzo Te e che indaga il tema della metamorfosi, della filosofa, dell’antropologia e dell’ecologia nel mondo contemporaneo. Si tratta di All That Changes You. Metamorphosis di Isaac Julien, girato nello stesso palazzo mantovano. «Il senso di questa operazione – ha detto Stefano Baia Curioni, direttore Fondazione Palazzo Te – è davvero molteplice. Da un lato l’idea che per i 500 anni di Palazzo Te ci fosse un confronto diretto con uno dei più grandi artisti della contemporaneità. Il secondo livello è che è importante che nella relazione con il patrimonio possano generarsi atti creativi nuovi e questa è una testimonianza di questa possibilità». 🔗 Leggi su Amica.it

