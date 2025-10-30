Per Halloween un giro d' affari ‘spaventoso’ | superati i 300 milioni di euro

Roma, 30 ottobre 2025 – Se c’è una ricorrenza che deve gran parte del proprio successo – almeno nel nostro Paese – alla risonanza di cui ha sempre goduto sui media, quella è senza dubbio la festa di Halloween. La solennità – le cui radici affondano nelle tradizioni celtiche dell’Europa precristiana - era pressoché sconosciuta alle nostre latitudini, almeno finché innumerevoli film in arrivo dagli Stati Uniti non ce l’hanno fatta scoprire. Poi è stato il turno dei social network, che ne hanno amplificato la risonanza al punto che, in un recente servizio della Bbc – firmato dai giornalisti Josh Martin e Haider Saleem – si arriva ad affermare che “su TikTok, l’attesa di Halloween comincia a luglio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

