Per due giorni Mirano si rituffa nel Novecento con la Fiera e il Zogo de l’oca in Piazza
Per due giorni il centro storico di Mirano si tufferà nel passato con la più attesa delle manifestazioni cittadine: la rievocazione di una fiera paesana di inizio Novecento, con bancarelle, spettacoli di strada, giochi e specialità gastronomiche.L'8 e il 9 novembre torneranno infatti la Fiera e.
