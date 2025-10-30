Peppe Quintale omaggia l' indimenticato Pino Daniele al Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta Peppe Quintale in “Nessuno come te, grazie Pino”, sabato 1 novembre alle ore 21. Pino Daniele, con la sua musica e i suoi versi, è stato fonte inesauribile di ispirazione per generazioni di artisti. La sua voce ha raccontato un’ identità collettiva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altre letture consigliate

1 NOVEMBRE - TEATRO GOVI DI GENOVA - Biglietti da 17 a 20€ Peppe Quintale omaggia il grande Pino Daniele, il musicista che con la sua voce ha raccontato un’ identità collettiva, l’orgoglio di un popolo che si riconosceva nel suo talento e si nutriva della - facebook.com Vai su Facebook

“Quest'onda che viene e che va Quest'onda che va” Peppe Quintale interpreta Jovanotti a $taleequaleshow - X Vai su X

Peppe Quintale omaggia l'indimenticato Pino Daniele al Teatro Govi - Peppe Quintale, come molti altri, ha imparato a suonare e a cantare con lui e grazie a lui. Secondo genovatoday.it

Tale e Quale Show del 17 ottobre 2025: Peppe Quintale vince la quarta puntata - Peppe Quintale vince la quarta puntata di Tale e Quale Show del 17 ottobre 2025 con Tony Hadley. Da lifestyleblog.it

Peppe Quintale imita Patrick Hernandez a Tale e quale Show/ In cerca di riscatto dopo il disastro con Lauro - Peppe Quintale pronto ad indossare i panni di Patrick Hernandez a Tale e quale show 2025: a caccia di riscatto dopo il flop con Achille Lauro Peppe Quintale a caccia di riscatto a Tale e quale show ... Secondo ilsussidiario.net