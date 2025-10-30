Pensioni novembre 2025 | calendario pagamenti date aumenti e ultime trattenute dell’anno

Novembre rappresenta un mese cruciale per i pensionati italiani, sia per la tempistica dei pagamenti sia per le ultime operazioni fiscali dell’anno. Accanto alle consuete trattenute regionali e comunali, destinate ad azzerarsi dal mese successivo, arrivano anche alcune buone notizie sul fronte degli aumenti e dei rimborsi Irpef. Inoltre, è confermato lo slittamento del calendario di pagamento a causa della festività di Ognissanti, con l’erogazione che partirà da lunedì 3 novembre. Aumento Pensioni novembre 2025: cedolino e rimborsi. Il cedolino di novembre assume un ruolo particolarmente rilevante perché racchiude tutte le operazioni di chiusura fiscale dell’anno. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it