Pellegrino Mastella | Servono cardiochirurgia al San Pio e fondi per Unisannio

Comunicato Stampa Il candidato alle regionali sottolinea le eccellenze locali e chiede maggior supporto finanziario per sanità e facoltà di medicina “Chiederò che già nella prima Finanziaria regionale siano stanziate le risorse per istituire la cardiochirurgia al San Pio e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pellegrino Mastella: “Servono cardiochirurgia al San Pio e fondi per Unisannio”

