Pellegatti sul futuro societario del Milan | Mi hanno accennato che è un board importante

Durante il solito appuntamento con il video di Carlo Pellegatti, il giornalista sportivo dalla fede rossonera ha fornito degli aggiornamenti su quello che sarà il futuro assetto societario del Milan. Il giornalista sportivo e ritornato a parlare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti sul futuro societario del Milan: “Mi hanno accennato che è un board importante”

Approfondisci con queste news

MILANELLO SICURO! Pellegatti svela: «Bartesaghi diventerà uno dei capisaldi del Milan futuro». Il giovane terzino è elogiato per «intelligenza, personalità, piede, qualità tecniche e morali». #Bartesaghi #Milan #Pellegatti #FuturoRossonero - X Vai su X

CESSIONE DEL MILAN, LE NOVITÀ Pellegatti: “Avere un nuovo stadio può portare a un accelerazione della trattativa tra Gerry Cardinale, che pare avere idee molto chiare sul futuro del Club, e la famiglia Steinbrenner, proprietaria degli Yankees. Con il conse - facebook.com Vai su Facebook

Milan, le news di Pellegatti sulle mosse di Cardinale e su Galliani - Pellegatti aggiorna sul possibile futuro societario del Milan: Cardinale lavorerebbe ad una Newco con gli Yankees e al ritorno di Galliani. Segnala msn.com

Milan, cambia tutto: da Steinbrenner a Galliani, svelato il nuovo assetto e c'è un ex tennista nel board - Secondo il giornalista Carlo Pellegatti Cardinale sta premendo per chiudere la trattativa con per l'ingresso degli Steinbrenner nel Milan: Galliani sarebbe il vice- Scrive sport.virgilio.it

Milan, Cardinale pronto a cambiare tutto: spunta anche un aumento di capitale da record - Il futuro del Milan potrebbe cambiare radicalmente entro la fine dell’anno con una nuova operazione societaria da record. Si legge su notiziemilan.it