Pellegatti | Leao? Problema all’anca di giorno in giorno capiremo la condizione

Il giornalista Carlo Pellegatti dalla fede rossonera ha fornito degli aggiornamenti sulle condizioni di Rafael Leao, 10 del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pellegatti: “Leao? Problema all’anca, di giorno in giorno capiremo la condizione”

Leggi anche questi approfondimenti

#Pellegatti: "Da #Leao noi dobbiamo pretendere. Ha grandissima riconoscenza vero #Allegri". Ecco perché #milan #SempreMilan - X Vai su X

Leão ha preso le chiavi del Milan: “ha riaperto il Parco Ricci” dice Pellegatti. Scopri perché è un cambio di passo! #Milan #ACMilan #Leao #Pellegatti #Rossoneri #SerieA #Leader #Squadra #ForzaMilan #Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Pellegatti: "Oggi siamo questi. A causa delle assenze, il Milan non riesce ad avere il livello qualitativo mostrato prima della sosta" - it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Atalanta- Si legge su milannews.it

Pellegatti guarda avanti: “Pisa brutta eccezione. Leao è il nostro bomber” - Archiviata la partita contro il Pisa, i rossoneri sono chiamati subito a scendere in campo per il turno infrasettimanale in una partita delicata e complicata a Bergamo contro l'Atalanta. milannews.it scrive

Pellegatti: “Leao mi preoccupa. Si allena in modo serissimo, ma …”. Parere chiaro su Camarda - Io non mi rassegno a perdere Maignan: è il portiere dello Scudetto, delle semifinali di Champions". Segnala msn.com