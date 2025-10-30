Cristian Pecci, uno dei due confermati della scorsa stagione nell’ Ancona, sta vivendo un ottimo momento in biancorosso. A Macerata ha realizzato il suo secondo gol stagionale. E domenica al Del Conero ritroverà in campo, con la maglia del Giulianova, il suo ex compagno di squadra, il bomber Martiniello, una sfida nella sfida. Pecci, a Macerata una partita più facile del previsto? "Non direi, nel senso che siamo stati noi a renderla facile, abbiamo mantenuto sempre lo stesso atteggiamento, dopo il gol subito siamo rientrati in campo nella ripresa con maggiore cattiveria e grande spirito di squadra, dimostrando che siamo un gruppo unito, che ha voglia di lavorare e che i frutti di questo lavoro sa metterli in campo la domenica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pecci: "L’Ostiamare?. Un grande stimolo"