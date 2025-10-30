Pd contro FdI la polemica | Question time in consiglio utilizzati per attaccarci
Non si spengono le polemiche scaturite dopo la seduta del consiglio comunale di martedì, nel quale le scintille tra i due partiti maggiori, Partito Democratico e Fratelli d’Italia, hanno tenuto banco per quasi tutta la durata dello stesso, terminato anzitempo con il rinvio dell’ultima mozione da discutere. "Fratelli d’Italia ha presentato due question time per attaccare il Pd – affermano i consiglieri comunali Dem –. Questo è l’indecoroso utilizzo delle sedi istituzionali, ridotte a cassa di risonanza per la propaganda di partito, cui abbiamo assistito nel consiglio di martedì, quando il capogruppo di FdI Ragni ha posto due domande pleonastiche al vicesindaco Bongiorno, appartenente al suo stesso partito, dando a quest’ultimo il là per attaccare per oltre dieci minuti il Partito Democratico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
