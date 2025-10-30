Pazienti online strutture indietro | il nodo è il profilo Google
Milano, 22 ottobre 2025 — La sanità privata italiana accelera sul digitale: cittadini informati scelgono online e il Google Business Profile diventa decisivo. La ricerca di Local Strategy, presentata ad About Health, svela un grande potenziale ancora inutilizzato e un divario tra le aspettative degli utenti e la comunicazione delle strutture. Pazienti connessi e scelte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
ASL VERCELLI: NUOVO SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE PER PAZIENTI SENZA MEDICO L’Asl di Vercelli ha attivato un nuovo servizio per i pazienti rimasti privi di Medico di medicina generale, che ora possono prenotare anche online la propria visit - facebook.com Vai su Facebook
MSF cerca strutture per i pazienti - L'ong si è attivata per cercare a Port au Prince degli stabili sicuri dove poter allestire dei posti letto per i pazienti convalescenti Gli sforzi delle equipe di Medici Senza Frontiere (MSF) sono ... Come scrive vita.it