Paura su un volo da Bangkok a Chiang Mai le viti dell' ala sinistra si allentano e sembra che stiano per staccarsi passeggeri in allarme - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento delle viti ha allarmato i passeggeri che hanno iniziato a filmare la scena, ecco la spiegazione della compagnia aerea Paura su un Boeing 737-800 della Thai Lion Air in volo da Bangkok a Chiang Mai, in Thailandia. Alcuni passeggeri hanno notato con preoccupazione che le viti dell’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

paura su un volo da bangkok a chiang mai le viti dell ala sinistra si allentano e sembra che stiano per staccarsi passeggeri in allarme video

© Ilgiornaleditalia.it - Paura su un volo da Bangkok a Chiang Mai, le viti dell'ala sinistra "si allentano e sembra che stiano per staccarsi", passeggeri in allarme - VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

paura volo bangkok chiangPaura in volo: i passeggeri riprendono le viti dell’ala “traballanti” durante il decollo – Video - Il Boeing 737 della Thai Lion Air è atterrato senza problemi: secondo la compagnia le viti si muovevano "normalmente" a causa del flusso d'aria ... Segnala ilfattoquotidiano.it

paura volo bangkok chiangPaura in volo: passeggeri filmano le viti dell’ala muoversi durante il decollo - 800 della Thai Lion Air in volo da Bangkok a Chiang Mai, in Thailandia, hanno notato con preoccupazione che le viti dell’ala sinistra sembravano allentarsi durante i ... Secondo msn.com

Forte turbolenza su aereo da Bangkok a Roma Fiumicino, lievi contusioni per due assistenti di volo - Momenti di paura a bordo di un aereo Ita Airways partito da Bangkok e diretto a Roma Fiumicino. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paura Volo Bangkok Chiang