Paura su un volo da Bangkok a Chiang Mai le viti dell' ala sinistra si allentano e sembra che stiano per staccarsi passeggeri in allarme - VIDEO
Il movimento delle viti ha allarmato i passeggeri che hanno iniziato a filmare la scena, ecco la spiegazione della compagnia aerea Paura su un Boeing 737-800 della Thai Lion Air in volo da Bangkok a Chiang Mai, in Thailandia. Alcuni passeggeri hanno notato con preoccupazione che le viti dell’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
