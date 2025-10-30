Paura in volo | i passeggeri riprendono le viti dell’ala traballanti durante il decollo – Video

Ilfattoquotidiano.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a bordo del Boeing 737-800 della Thai Lion Air. Alcuni passeggeri che viaggiavano da Bangkok verso Chiang Mai, hanno ripreso le viti dellala dell’aereo “ traballanti “, come se stessero per allentarsi da un momento all’altro. Fortunatamente l’equipaggio ha rassicurato i passeggeri a bordo e il volo è arrivato a destinazione senza problemi. Dopo l’atterraggio, riporta il Corriere della Sera, la compagnia ha effettuato un’ispezione tecnica confermando che tutto era in regola: le viti hanno avuto un “normale” movimento dovuto, con ogni probabilità, al flusso d’aria e alle vibrazioni in fase di accelerazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

paura in volo i passeggeri riprendono le viti dell8217ala traballanti durante il decollo 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Paura in volo: i passeggeri riprendono le viti dell’ala “traballanti” durante il decollo – Video

Contenuti che potrebbero interessarti

paura volo passeggeri riprendonoPaura in volo: passeggeri filmano le viti dell’ala muoversi durante il decollo - 800 della Thai Lion Air in volo da Bangkok a Chiang Mai, in Thailandia, hanno notato con preoccupazione che le viti dell’ala sinistra sembravano allentarsi durante i ... Secondo msn.com

paura volo passeggeri riprendonoAereo investito da uno stormo di uccelli, paura durante il decollo: le immagini choc - L'areomobile ha riportato alcuni danni a seguito dell'improvviso impatto con uno stormo di uccelli. Si legge su ilgiornale.it

paura volo passeggeri riprendonoUomo prende a forchettate due passeggeri e schiaffeggia l’assistente di volo: panico e paura in aereo. Arrestato per “aggressione con arma mortale” - Germania: 28enne indiano arrestato dopo aver aggredito due ragazzi e un'assistente di volo ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paura Volo Passeggeri Riprendono