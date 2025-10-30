Paura in volo | i passeggeri riprendono le viti dell’ala traballanti durante il decollo – Video

Paura a bordo del Boeing 737-800 della Thai Lion Air. Alcuni passeggeri che viaggiavano da Bangkok verso Chiang Mai, hanno ripreso le viti dell’ala dell’aereo “ traballanti “, come se stessero per allentarsi da un momento all’altro. Fortunatamente l’equipaggio ha rassicurato i passeggeri a bordo e il volo è arrivato a destinazione senza problemi. Dopo l’atterraggio, riporta il Corriere della Sera, la compagnia ha effettuato un’ispezione tecnica confermando che tutto era in regola: le viti hanno avuto un “normale” movimento dovuto, con ogni probabilità, al flusso d’aria e alle vibrazioni in fase di accelerazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

