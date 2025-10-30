Paura in centro a Bologna | ciclista crolla a terra in via De’ Gessi è grave

Bolognatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina in via De’ Gessi, all’incrocio con via Monte Grappa, dove intorno alle 8.20 un ciclista è caduto improvvisamente a terra mentre percorreva la strada in direzione del centro.Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

