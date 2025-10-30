Paura divertente al museo Leonardo da Vinci

Spaventarsi divertendosi? Una realtà assicurata questo fine settimana. In occasione di Halloween, la festa più “dark” dell’anno, che cade domani, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ha deciso di organizzare per sabato 1 e domenica 2 novembre delle attività interattive per i più piccoli, unendo la paura con le incredibili meraviglie della scienza. Un modo per dimostrare che anche le branche più razionali del sapere umano sanno offrire meraviglia, fino a raggiungere risultati quasi “magici”, proprio come Halloween. Vari gli appuntamenti in agenda, che coinvolgeranno i laboratori del museo, ognuno dedicato a un tema horror. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paura divertente al museo Leonardo da Vinci

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al Giardino di Elisabetta il 31 ottobre vi aspetta… Halloween Crime Scene. Attenti a calpestare la scena del crimine, l’assassino potrebbe nascondersi ancora lì. Vi aspettiamo per una serata divertente con scatole della PAURA esperimenti e…. BRI Vai su Facebook

Paura divertente al museo Leonardo da Vinci - In occasione di Halloween, la festa più “dark” dell’anno, che cade ... Secondo ilgiorno.it

Museo Nazionale Scienza: sabato 1° e domenica 2 novembre tante attività per vivere insieme la festa più divertente e spaventosa dell’anno. - com) Milano 16 ottobre 2025 – Sabato 1° e domenica 2 novembre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci tante attività per trascorrere insieme la festa più spaventosa ... Scrive mi-lorenteggio.com