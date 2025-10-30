Paura divertente al museo Leonardo da Vinci

Spaventarsi divertendosi? Una realtà assicurata questo fine settimana. In occasione di Halloween, la festa più “dark” dell’anno, che cade domani, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ha deciso di organizzare per sabato 1 e domenica 2 novembre delle attività interattive per i più piccoli, unendo la paura con le incredibili meraviglie della scienza. Un modo per dimostrare che anche le branche più razionali del sapere umano sanno offrire meraviglia, fino a raggiungere risultati quasi “magici”, proprio come Halloween. Vari gli appuntamenti in agenda, che coinvolgeranno i laboratori del museo, ognuno dedicato a un tema horror. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

