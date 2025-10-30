Paura a Porlezza bimbo di 8 anni travolto da un’auto | portato in elisoccorso a Niguarda
Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio a Porlezza, dove un bambino di 8 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme al padre in via Ceresio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 e la dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Porlezza, bimbo di 8 anni investito da un’auto. Soccorso con l’elicottero - Un bambino di 8 anni che stava attraversando la strada con il papà a Porlezza, in via Ceresio, è stato investito da un’auto. espansionetv.it scrive