Paura a Porlezza bimbo di 8 anni travolto da un’auto | portato in elisoccorso a Niguarda

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio a Porlezza, dove un bambino di 8 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme al padre in via Ceresio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 e la dinamica è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio. 🔗 Leggi su Quicomo.it