Paulo Fonseca dalla squalifica alla resurrezione con il Lione che in Ligue 1 lotta con il PSG
Da esonerato del Milan a protagonista in Francia: Paulo Fonseca rinasce a Lione, dove ha ricostruito un club in crisi portandolo ai vertici della Ligue 1. I numeri del successo dopo aver rischiato la retrocessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Paulo Fonseca lasciava Milano in silenzio. Era stato esonerato dopo un pareggio con la Roma. Un finale surreale per un’avventura mai davvero sbocciata. Un tecnico straniero arrivato con idee forti. Ma finito presto ai margini di un progetto che non ha mai cre - facebook.com Vai su Facebook
Paulo #Fonseca ha parlato in esclusiva ai microfoni di #Sportitalia a margine dell’evento Portugal Football Summit ? L’attuale allenatore del Lione ha parlato così di Rafael #Leao ? @tancredipalmeri - X Vai su X
Paulo Fonseca dalla squalifica alla resurrezione con il Lione, che in Ligue 1 lotta con il PSG - Da esonerato del Milan a protagonista in Francia: Paulo Fonseca rinasce a Lione, dove ha ricostruito un club in crisi portandolo ai vertici della Ligue ... fanpage.it scrive
Fonseca, squalifica di 9 mesi quasi finita: lo sfogo dell'ex tecnico del Milan - Paulo Fonseca ha quasi finito di scontare la sua squalifica di 9 mesi: l'ex allenatore del Milan, oggi al Lione, lo scorso 2 marzo in una gara di Ligue 1 contro il ... Scrive milannews.it
Lione, Fonseca ha quasi scontato i 7 mesi di squalifica: "Ingiusta, ho pagato per il sistema" - Paulo Fonseca si prepara finalmente a voltare pagina. Segnala tuttomercatoweb.com