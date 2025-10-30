Paul Scholes | Dopo la diagnosi di mio figlio non volevo più giocare non lo avevo detto a nessuno

All'interno del podcast con gli ex giocatori della Premier League Scholes ha raccontato il rapporto con suo figlio con autismo non verbale: "Ho deciso che tutto ciò che farò sarà incentrato su Aiden". 🔗 Leggi su Fanpage.it

