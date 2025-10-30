Paul Scholes | Dopo la diagnosi di mio figlio non volevo più giocare non lo avevo detto a nessuno

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'interno del podcast con gli ex giocatori della Premier League Scholes ha raccontato il rapporto con suo figlio con autismo non verbale: "Ho deciso che tutto ciò che farò sarà incentrato su Aiden". 🔗 Leggi su Fanpage.it

paul scholes dopo diagnosiPaul Scholes: “Dopo la diagnosi di mio figlio non volevo più giocare, non lo avevo detto a nessuno” - All'interno del podcast con gli ex giocatori della Premier League Scholes ha raccontato il rapporto con suo figlio con autismo non verbale: "Ho deciso ... Scrive fanpage.it

paul scholes dopo diagnosiScholes lascia i commenti tv per il figlio Aiden: «Ha un autismo molto grave, la sua routine è più importante» - Paul Scholes ha deciso di dedicarsi completamente al figlio ventenne, non verbale e con autismo severo. Riporta msn.com

