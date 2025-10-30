' Pattuglione' tra centro storico e Darsena | droga furti ubriachi e multe a due locali

Continuano i controlli a tappeto delle forze dell'ordine tra centro storico e Darsena, tra le zone più critiche della città tra droga, degrado e criminalità. Negli ultimi due giorni il commissariato Prè della polizia ha coordinato vari servizi con la collaborazione del reparto prevenzione crimine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

PATTUGLIONE SERALE DELLA POLIZIA LOCALE Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Sesto San Giovanni per contrastare situazioni di degrado, disturbo della quiete pubblica e irregolarità nei minimarket. Nel corso dell’ultimo servizio - facebook.com Vai su Facebook

'Pattuglione' tra centro storico e Darsena: droga, furti, ubriachi e multe a due locali - Due giorni di controlli delle forze dell'ordine, esercito compreso, in alcune delle vie più critiche della città con sanzioni e denunce ... Come scrive genovatoday.it

“Pattuglione” in centro storico: arresti, denunce e sanzioni tra Pré e la darsena - Ancora controlli straordinari delle forze dell’ordine in centro storico, così come stabilito nel corso dell’ultima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato in prefettura. Riporta msn.com

Genova, svolta nel controllo del centro storico: la Polizia Locale pattuglierà tutte le aree - La nuova strategia prevede una presenza fissa nelle zone più critiche – Prè, Darsena e Ghetto – con pattugliamenti e interventi mirati ... Lo riporta telenord.it