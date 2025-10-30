‘Patto per la lettura’ ecco l’iniziativa del Comune per facilitare l’accesso alla conoscenza
Si chiama 'Patto per la lettura' ed è l'insieme di linee strategiche sostenuto dal Comune di Ferrara e rivolto a istituti, enti, associazioni, gruppi informali e privati cittadini per promuovere lettura e scrittura come strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza.
Un Sentito Ringraziamento per la Lettura! ?l'Istituto Comprensivo "Sandro Pertini" di Portoferraio desidera esprimere la sua più sincera gratitudine a tutte le librerie che hanno aderito al Patto della Lettura per aver reso possibile l'organizzazione di questo - facebook.com Vai su Facebook