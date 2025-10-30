Patto anti malamovida Ecco il nuovo protocollo | Più telecamere e luci

I 13 comuni più grandi della Brianza (Monza, Lissone, Seregno, Desio, Cesano Maderno, Limbiate, Brugherio, Giussano, Vimercate, Seveso, Meda, Muggi e Nova Milanese). E poi Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato. I vertici di Questura di polizia, comando provinciale dei carabinieri, guardia di finanza, polizie locali. C’è un’ emergenza sicurezza e si prova a trovare una risposta. Un protocollo con cui dare attuazione anche in provincia di Monza e della Brianza alle linee guida del Ministero dell’Interno (Decreto del 21 gennaio scorso) “per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto anti malamovida. Ecco il nuovo protocollo: "Più telecamere e luci"

Scopri altri approfondimenti

Dal Patto anti-inflazione al carrello salato: quanto sono aumentati i prezzi dal 2023 al 2025? Nel 2023 il governo lanciava il cosiddetto “Patto anti-inflazione”, promettendo una tregua sui prezzi dei beni essenziali. Nel 2025, la realtà è ben diversa. I dati pa Vai su Facebook

Patto anti malamovida. Ecco il nuovo protocollo: "Più telecamere e luci" - Il prefetto Enrico Roccatagliata ha riunito 13 sindaci e associazioni di categoria. Scrive msn.com

Ue, nuovo Patto per il Mediterraneo: eliminare barriere e allineare i partner al mercato unico - L’Ue prepara un Patto per il Mediterraneo per rafforzare i legami con Nord Africa e Medio Oriente, eliminare le barriere commerciali e favorire l’allineamento al mercato unico, con focus su energia, ... Scrive it.euronews.com

Riforma non autosufficienza. Per il Patto nuovo welfare servono stanziamenti in Legge di bilancio - Il Patto per un Nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza stima in un 1miliardo e 306 milioni di euro le risorse da stanziare in legge di Bilancio per iniziare a mettere in pratica la riforma della non ... Come scrive disabili.com