Pattinaggio artistico i convocati dell’Italia per Skate Canada | due azzurri presenti nella 3ª tappa del Grand Prix

Ci si prepara per il terzo appuntamento stagionale dell’ISU Grand Prix del pattinaggio artistico. Sul ghiaccio si entra sempre più nel vivo, in una stagione molto particolare che avrà nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina la tappa finale dove far valere al meglio le proprie possibilità. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, il massimo circuito internazionale sarà protagonista in territorio nordamericano. Si parla di Skate Canada, ospitato in questo 2025 dalla città di Saskatoon, situata nel Saskatchewan. La squadra italiana, reduce dagli ottimi risultati nella Cup of China in cui Daniel Grassl è giunto secondo nel settore maschile e la coppia d’artistico Sara ContiNiccolò Macii ha ottenuto la piazza d’onore, parteciperà all’evento canadese con due atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per Skate Canada: due azzurri presenti nella 3ª tappa del Grand Prix

News recenti che potrebbero piacerti

Veggiano protagonista ai Mondiali di Pattinaggio Artistico su rotelle! Ieri sera abbiamo festeggiato due straordinari atleti che, ai Campionati Mondiali di Pattinaggio Artistico tenutisi in Cina, hanno portato in alto il nome del nostro territorio! Nicolas Sch - facebook.com Vai su Facebook

Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per Skate Canada: due azzurri presenti nella 3ª del Grand Prix - Ci si prepara per il terzo appuntamento stagionale dell'ISU Grand Prix del pattinaggio artistico. Si legge su oasport.it

Il pattinaggio artistico è a rischio?. Cgc annuncia chiusura della sezione: "Per carenza di spazi di allenamento" - Dovrà trovare un nuovo spazio, una nuova pista, e anche un nuovo nome l’ormai (quasi) ex sezione di pattinaggio artistico del Cgc, perché dal primo agosto – salvo sorprese – la società ha previsto la ... Scrive lanazione.it