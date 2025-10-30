Pattinaggio artistico a rotelle | tripletta nel sicro Senior ai Mondiali di Pechino! Tanti podi nell’ultima giornata

Dopo una lunghissima maratona vanno definitivamente in archivio i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna andata in scena in Cina, precisamente nella capitale Pechino. Negli ultimi due giorni di competizioni come da tradizione a scendere in pista sono stati gli atleti facente parte della specialità Gruppi e Show e Precision, dove la compagine azzurra come di consueto non ha sfigurato. La notizia migliore è arrivata dalla disciplina del sincronizzato Senior, in cui i nostri portacolori hanno messo a referto una fantastica tripletta. Il metallo più pregiato è andato al Monza Precision Team, capace di stampare 74. 🔗 Leggi su Oasport.it

