Pattinaggio Albinea sfiora il podio mondiale
Forse si ambiva a qualcosina in più, forse quel di più ci poteva anche stare, visto che a un mondiale di pattinaggio Show & Precision. è meglio come immagine internazionale che il podio non sia tutto italiano, ma si possa dar lustro anche a un’altra scuola. E così lo Skating Club Albinea, ai mondiali di Pechino che si concludono oggi, è arrivata quarta nella gara riservata alle juniores: prima Bologna (punti 66,96), davanti alle venete del Royal Eagles (58,56), il team argentino Roller Dreams (58,20), Albinea con 54,56, le argentine del Vanguardia (47,01) e le acerbe ragazza di casa, le cinesi di Zhuai (16,20), lontane dagli standard. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pattinaggio, splendida prova della 18enne vezzanese a Pechino (categoria junior). E sabato parte per la Cina l’agguerrita squadra di Albinea Vai su Facebook
Pattinaggio Albinea sfiora il podio mondiale - Il presidente Silingardi: "Non siamo stati molto fortunati" ... Da ilrestodelcarlino.it