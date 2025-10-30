pattinaggio albinea sfiora il podio mondiale

Forse si ambiva a qualcosina in più, forse quel di più ci poteva anche stare, visto che a un mondiale di pattinaggio Show & Precision. è meglio come immagine internazionale che il podio non sia tutto italiano, ma si possa dar lustro anche a un’altra scuola. E così lo Skating Club Albinea, ai mondiali di Pechino che si concludono oggi, è arrivata quarta nella gara riservata alle juniores: prima Bologna (punti 66,96), davanti alle venete del Royal Eagles (58,56), il team argentino Roller Dreams (58,20), Albinea con 54,56, le argentine del Vanguardia (47,01) e le acerbe ragazza di casa, le cinesi di Zhuai (16,20), lontane dagli standard. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

