Dopo il sequel di Pranzo di Ferragosto Paolo Virzì torna al cinema da oggi con Cinque secondi, una storia dolorosa, fatta di solitudine, rinascita e incontri imprevisti. Il protagonista è Andrea, un uomo che deve elaborare il lutto di una figlia, che si rifugia in una dimora in rovina. Sta affrontando un abisso. "Cinque secondi" è il nuovo film di Paolo Virzì. Con un Valerio Mastandrea intenso e tormentato

Qui incontra un gruppo di ragazzi e ragazze che abusivamente stanno curando le vigne della tenuta Guelfi.

© Iodonna.it - Paternità, elaborazione del lutto, rinascita. Con Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi e la giovane Galatea Bellugi