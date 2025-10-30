Patente a 17 anni ed esame più costoso gli aumenti e le novità in arrivo
Il prezzo dell’esame per la patente sarà uguale per tutti, ma costerà almeno 20 euro in più. È una delle novità in arrivo nel Codice della strada, come l’ abbassamento dell’età per guidare in Italia a 17 anni. Gli aumenti sono pronti a scattare già dal 1° novembre, con ulteriori rincari previsti nel primo semestre del 2026. Per prendere le licenza di guida prima della maggiore età si dovrà invece attendere il 2028. L’aumento dei costi della patente. Oggi le norme prevedono che il prezzo dell’esame per la patente dipenda dai chilometri che separano il domicilio dell’allievo alla sede dell’autoscuola dove dovrà sostenere il test. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
