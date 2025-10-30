Passons in ansia per Ivan 25 anni | scomparso nel mistero da martedì sera

Sono ore di grande preoccupazione a Passons, frazione di Pasian di Prato, dove da martedì sera non si hanno più notizie di Ivan Shaurli, un ragazzo di 25 anni. Da quella sera del 28 ottobre, di lui sembra essersi persa ogni traccia, lasciando la famiglia e l’intera comunità con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

