Era in partenza verso l’estero quando è stato sorpreso con 160mila euro nascosti in scatole di Corn Flakes. L’uomo, di 46 anni come riferisce RomaToday, era stato fermato per un consueto controllo antifrode nell’area dei voli internazionali dell’ aeroporto di Fiumicino. Lì è avvenuta la scoperta da parte delle Fiamme gialle di Roma e dei funzionari dell’Agenzia delle dogane. Dal controllo dei bagagli da stiva del 46enne, che stava per partire per il Gambia dopo aver oltrepassato il controllo passaporti, è stato infatti ritrovato denaro in contante pari a 162mila e 620 euro occultato nei contenitori di una nota marca di cereali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Passeggero sorpreso in aeroporto con 160mila euro in contanti nascosti nei Corn Flakes