passano i nerazzurri renate al terzo turno ringraziando i rigori fuori la juve next gen

Sono serviti i calci di rigore per decretare la vincitrice tra Renate e Juventus Next Gen. Al terzo turno di Coppa Italia accedono i nerazzurri dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità (1-1). Come era lecito attendersi gli allenatori (ieri sulla panchina bianconera non c'era Brambilla) fanno ampio richiamo al turnover. Spicca però la presenza fin dal primo minuto, nelle fila dei padroni di casa, di Karlsson che rientra dall'inizio in squadra dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori un mese circa. Ma la testa per entrambe è al campionato, il Renate addirittura si trova nel bel mezzo di un ciclo di cinque partite in 15 giorni, occorre dosare i minuti per non fare fuori giri.

