Passaggi cross lanci recuperi Calha fa girare tutta l' Inter | Mentalmente siamo troppo forti
Il turco, già a quota sei gol nelle prime nove partite, è sempre più al centro dei meccanismi di Chivu: "Il mister ci ha dato la disciplina giusta per mantenere la motivazione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Verso #RomaInter - La squadra di #Chivu è 1° in Serie A per gol segnati di testa (5), 2° per serie di passaggi a ogni possesso, 1° per cross e 2° per errori provocati che innescano un tiro. Dati che fotografano parzialmente le caratteristiche della formazione n
La partita di Manuela Giugliano contro il Milan : ? 1 gol 1 assist 80% passaggi riusciti 6 passaggi chiave 6 azioni di tiro create 7/7 cross precisi 3/6 lanci lunghi precisi ? 3/5 duelli a terra vinti 1 chiusura difensiva #RagazzeGiallorosse #A