Pasotto | Il tempo delle mele per Giménez è probabilmente finito Per due motivi

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, non trova ancora il gol in campionato in questa stagione in oltre dieci ore di gioco. L'analisi di Marco Pasotto, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', sul momento nero del 'Bebote'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pasotto: “Il tempo delle mele per Giménez è probabilmente finito. Per due motivi”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Raoul Pasotto consegna il premio Lino Capuozzo (MVP della finale) a Gabriele Colombo (CabsSeveso) Vai su Facebook

Pasotto: "Gimenez, il tempo delle mele è finito: i due motivi" - Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport che segue da vicino le vicende legate al Milan, ha pubblicato un articolo sulla versione online della rosea con ... milannews.it scrive

Stasera in tv "il tempo delle mele", tutti gli errori che non avete notato nel film che ha fatto innamorare una generazione - Diretto da Claude Pinoteau e uscito nel 1980, Il tempo delle mele è il film cult del cinema francese che torna stasera in tv e, più precisamente, alle 21. Si legge su ilgiornale.it